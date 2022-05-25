В Мариуполе оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт: появилось видео

Окружившие Мариуполь российские захватчики открыли в городе еще один пункт для фильтрации украинцев прямо в помещении большого магазина.
В Мариуполе российские оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в помещении магазина "Метро".
Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь, штаб и фильтрация в одном месте. Фильтрацию вместе с ФСБ вновь осуществляют молодчики из "государственных волонтеров", — написал он.
Андрющенко предложил посмотреть прямую речь молодого русского гражданского оккупанта на видео.
Напомним, еще двое саперов российских оккупантов из так называемой "ДНР" подорвались на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
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