В Мариуполе оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт: появилось видео

Окружившие Мариуполь российские захватчики открыли в городе еще один пункт для фильтрации украинцев прямо в помещении большого магазина.

В Мариуполе российские оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в помещении магазина "Метро".

Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь, штаб и фильтрация в одном месте. Фильтрацию вместе с ФСБ вновь осуществляют молодчики из "государственных волонтеров", — написал он.

Андрющенко предложил посмотреть прямую речь молодого русского гражданского оккупанта на видео.

Напомним, еще двое саперов российских оккупантов из так называемой "ДНР" подорвались на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Звонок из Мариуполя: женщина, которая прошла фильтрационный лагерь и выехала из города

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