В Мариуполе оккупанты перевозят боекомплекты гражданскими автомобилями – какая причина (фото)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики перевозят боевые комплекты со складов на полигоны в прицепах гражданских автомобилей. Российские захватчики в прицепах таскают боекомплекты из складов в промзоне на полигоны и подразделения, разбросанные по городу и в окрестностях по селам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты перевозят боекомплекты гражданскими автомобилями / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

"Наконец-то мы смогли зафиксировать факт перевозки БК по городу не грузовиками, а гражданским (условно) транспортом. Мы давно имели эту информацию, но без прямого визуального доказательства не брались утверждать, потому что оно даже звучит дико. Но, нет. Теперь мы уверены и оккупантам будет сложнее скрываться", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, на войне самоликвидировался российский генерал Завадский – подробности.

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