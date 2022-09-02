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В Мариуполе оккупанты посреди разрушенного квартала начали отстраивать детский сад

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В Мариуполе оккупанты посреди разрушенного квартала начали отстраивать детский сад

Фото: Associated Press

Российские оккупанты посреди разрушенного квартала в Мариуполе начали отстраивать детский сад.

В оккупированном россиянами Мариуполе среди разрушенного квартала начали отстраивать детский сад.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, восстанавливать учебное заведение оккупанты начали на улице Новороссийска Приморского района.

"Посреди разрушенного квартала россияне начали отстраивать детский сад ударными темпами. Так что малышей ждет прекрасная картина реальности россии. Развалины. Здесь даже сложно добавить сарказма и ярости больше, чем есть в реале”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что Мариупольский университет на базе киевского вуза начал обучение.

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