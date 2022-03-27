В Мариуполе оккупанты повредили 2,6 тыс. домов: 40% уже невозможно восстановить

В жилье людей прилетали "Грады" и "Буратино".

В результате продолжающихся с начала войны обстрелов армии Российской Федерации по Мариуполю 40% жилищного фонда не подлежит восстановлению.

Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

По его словам, в результате ударов захватчиков страны-оккупанта России 90% человеческих жилищ так или иначе пострадали. Речь идет о 2,6 тыс. домов.

Из них 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или огнеметной системой "Буратино", — сообщил мэр Мариуполя.

Бойченко отмечает, что основной целью русской армии была блокада города и лишение его критической инфраструктуры. По его словам, через неделю боевых действий город остался без света и тепла. На девятый день вторжения город остался без воды, ведь оккупанты уничтожили источники водоснабжения. Впоследствии население лишили газа.

На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", — подчеркнул Вадим Бойченко.

Как сообщалось, город Мариуполь находится в кольце российских оккупантов, но над ним развевается украинский флаг. По словам мэра города, армия страны-агрессора России уже с пятых суток войны взяла город в окружение, но он до сих пор под контролем Вооруженных сил Украины.

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