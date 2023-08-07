В Мариуполе оккупанты придумали новую тактику скрытия в городе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе зафиксировано использование новой тактики скрытия местоположения оккупантов.

Об этом он написал в Telegram и показал видео.

Так, в Мариуполе солдаты РФ начали размещаться в домах "под ремонт".

"Там, где уже зачищено до бетона/кирпича. За строительными заборами. Не привлекая внимание местных, потому что вокруг — мертвые кварталы. Одно из таких мест можете увидеть. Всего на данный момент установлено до пяти таких местоположений. Россияне учатся и адаптируются. Постоянно. Если бы не наше Мариупольское Сопротивление и проукраинские мариупольцы – подобная тактика имела шанс. Но, нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе оккупанты селят людей в общежития вместо обещанных квартир.

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