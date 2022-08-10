В Мариуполе оккупанты пристроили гранату к скамейке на детской площадке (фото)

Мариупольцы призывают не соглашаться на предложения кафиров работать над разминированием.

В захваченном Мариуполе российские оккупанты устанавливали мины даже на детских площадках. Местные жители до сих пор встречают опасные "находки".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

До сих пор большинство дворов и домов города не обследованы и не разминированы саперами. Так, на опубликованном фото видно, что к ножке скамейки на детской площадке прикреплена граната — очевидно Ф-1 ("лимонка").

"Поэтому призываем мариупольцев внимательно передвигаться по городу. Не приближались к неизвестным предметам. Также призываем не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием. Пусть они убирают за собой и рискуют собственной жизнью, а не вашей", — отметили в горсовете.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе проводят скрытую мобилизацию: людям посылают сообщения с предложением работы.

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