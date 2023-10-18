В Мариуполе оккупанты признали, что не готовы к зиме – почти 200 домов без крыши (фото)

Так называемый глава временно оккупированного Мариуполя Олег Моргун признал, что 156 многоквартирных домов, разрушенных россиянами, до сих пор остаются с раскрытыми кровлями и не готовы к похолоданию.

Об этом пишет Мариупольский городской совет со ссылкой на местные паблики.

"Конечно, цифра уменьшена. Полную неготовность города к зиме коллаборантам пришлось признать после шквала жалоб людей. Ведь скрывать правду стало просто невозможно. Вот, жители дома по улице Гонды, 48а сообщают, что у них до сих пор обрезаны отопительные трубы, обещанный ремонт никто не делает, а на улице уже холодно", — говорится в сообщении.

А жители микрорайона "Восточный" тоже пишут, что в квартирах очень холодно, а отопление никто не обещает. Из-за аварийных крыш в квартирах сырость, отклеиваются даже обои.

Состояние квартир в домах Мариуполя после "ремонта" окупантов

Состояние квартир в домах Мариуполя после "ремонта" окупантов

"Все обещания оккупантов о готовности к отопительному сезону оказались очередным фейком. Мариупольцам уже вторую зиму остается надеяться только на теплую зиму", — подчеркнули в горсовете.

Напомним, в Мариуполе оккупанты придумали новую жестокую схему отмывания денег.

Читайте также: