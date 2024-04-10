В Мариуполе оккупанты продолжают милитаризировать детей – видео, фото

Школьников, в частности, отправляют на разнообразные учения с оружием.
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается насадка российской пропаганды среди школьников. Детей заставляют присоединяться к "военно-патриотической ячейке "Юнармия".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Школьников, в частности, используют на официальных мероприятиях, открытиях памятников убийцам. А также отправляют на всевозможные учения с оружием.
"Цель оккупантов — насадить перекрученную историю и уничтожить украинскую идентичность. В результате, дети на камеры рассказывают, что украинцы "воевали за другую нацию" во время Второй мировой войны", — отметил Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе россияне селятся в квартиры людей, которых замучили оккупанты.
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