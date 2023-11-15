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В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать свои военные базы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать свои военные базы

Военная база в Мариуполе. ФОТО: Мариуполь. Сопротивление/Telegram

Военные объекты обустраивают вне промышленной зоны заводов.

Россияне продолжают обустройство военных баз во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и телеграмм-канал "Мариуполь. Сопротивление".

По его словам, военные объекты обустраивают вне промышленной зоны заводов. 

"Военная база россиян отличается от любой воинской части или базы во времена Украины. Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборов, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 личного состава. Не единственная, не уникальная и не самая величественная", — написал он.

Напомним, в Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли три правоохранителя и работник ФСБ.

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Дата публикации
Просмотры
145
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