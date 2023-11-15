В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать свои военные базы

Россияне продолжают обустройство военных баз во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и телеграмм-канал "Мариуполь. Сопротивление".

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По его словам, военные объекты обустраивают вне промышленной зоны заводов.

"Военная база россиян отличается от любой воинской части или базы во времена Украины. Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборов, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 личного состава. Не единственная, не уникальная и не самая величественная", — написал он.

Напомним, в Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли три правоохранителя и работник ФСБ.

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