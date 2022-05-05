В Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь": видео

Враг атакует украинских защитников города, применяя авиацию, артиллерию и пехоту.

Российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские воины под плотным огнем противника удерживают оборону.

Видео обстрелов последнего оплота украинской армии в заблокированном городе опубликовано в четверг, 5 мая, в Telegram-канале "Азов – Мариуполь".

Во время штурма враг применяет против защитников города авиацию, артиллерию и пехоту.

Как сообщалось ранее, во вторник, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали". Предварительно с территории предприятия удалось эвакуировать 156 мариупольцев. Однако здесь все еще остаются несколько сотен человек.

В среду, 4 мая, командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко сообщил, что российские оккупанты накануне прорвались на территорию завода, на "Азовстале" начались тяжелые кровопролитные бои.

Прокопенко подчеркнул, что ситуация очень сложная. Но, несмотря ни на что, защитники "Азовстали" продолжают выполнять приказ держать оборону.

Напомним, американская компания Planet Labs PBC показала новые спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, где зафиксированы масштабы разрушений предприятия в результате атак российских войск.

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