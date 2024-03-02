В Мариуполе оккупанты "промывают" мозги школьникам лживыми брошюрами про ВСУ — фото

В школах временно оккупированного Мариуполя россияне начали раздавать детям лживые брошюры, где сравнивают солдат ВСУ и армии РФ.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Низкопробная пропаганда пытается "героизировать" тех, кто пришел убивать украинцев. Кто показал нашим детям, что такое война и смерть. Кто отобрал у них самое главное – детство под мирным небом", - говорится в сообщении.

Так, в российской методичке опубликовали лживые факты об украинских солдатах. На рисунках, в частности, показана ложь о том, что ВСУ "стреляют по домам мирных людей и убивают детей".

Лживые методички окупантов о ВСУ / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Лживые методички окупантов о ВСУ / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Лживые методички окупантов о ВСУ / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Напомним, в Мариуполь направили российских силовиков – подробности.

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