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В Мариуполе оккупанты проверяют детей на "лояльность к Украине"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
641
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе оккупанты проверяют детей на "лояльность к Украине"

Фото: из соцсетей

В городе наблюдается усиление фильтрационных мер.

Во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти проверяют местных подростков на причастность к партизанскому движению.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Детей останавливают на блок-постах, проверяют телефоны и наличие паспорта врага (который в РФ получают с 14 лет). Также проводят «профилактические беседы», на которых требуют сообщать о «ненадежных товарищах», — сообщили в Центре.

В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мер, а также продолжаются практика похищения жителей.

Тем временем в Мариуполе Донецкой области панические настроения. Да, в городе закрываются обменники, в магазинах – километровые очереди.

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Дата публикации
Просмотры
641
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