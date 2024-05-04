В Мариуполе оккупанты прячутся от ударов ATACMS: РФ активно перемещает военную технику

Партизаны следят за перемещением военной техники врага.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики постоянно перемещают свою военную технику из-за страха ударов ракетами ATACMS.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Нам известны все данные о текущем местонахождении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь скрыть их от неизбежного уничтожения", - предупредили врага партизаны.
В "Атеш" добавили, что за последние дни в Мариуполе погибли 10 военных России в связи с переданными "загадочными куличами, колбасками и сальцем".
"Вкус был не то, что бы замечательный, а "убийственно" вкусный. Пасха все ближе, а передач еще хватает. Ешьте на здоровье!", - резюмировали партизаны.
Напомним, под Мариуполем обломки российской ракеты от ПВО метко упали на скопление оккупантов.
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