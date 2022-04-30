В Мариуполе оккупанты пытали и убили украинского военного, а его фото отправили матери

Российские оккупанты взяли в плен украинских военных, одного из которых убили.
Военные преступники РФ сделали фотографии замученного и убитого парня и отправили его матери.
Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Как стало известно, ориентировочно 19-20 апреля несколько украинских военных попали в плен к оккупантам в Мариуполе. Их военные преступники пытали, а также жестоко с ними обращались.
Одного из мужчин решисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото — подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение русских и фигурировал на видео российских пропагандистов.
“Пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в частности, все виды убийств, причинение увечья, жестокое обращение и пытки. Подчеркиваю, что договоренности с россией не стоят бумаги, на которой они написаны”, — рассказала Людмила Денисова.
Напомним, что в Харьковской области "перевозчики" предлагают "эвакуацию": оплата заранее на карту.
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