В Мариуполе оккупанты пытали и убили украинского военного, а его фото отправили матери

В Мариуполе оккупанты пытали и убили украинского военного, а его фото отправили матери

Российские оккупанты взяли в плен украинских военных, одного из которых убили.

Военные преступники РФ сделали фотографии замученного и убитого парня и отправили его матери.

Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как стало известно, ориентировочно 19-20 апреля несколько украинских военных попали в плен к оккупантам в Мариуполе. Их военные преступники пытали, а также жестоко с ними обращались.

Одного из мужчин решисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото — подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение русских и фигурировал на видео российских пропагандистов.

“Пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в частности, все виды убийств, причинение увечья, жестокое обращение и пытки. Подчеркиваю, что договоренности с россией не стоят бумаги, на которой они написаны”, — рассказала Людмила Денисова.

Напомним, что в Харьковской области "перевозчики" предлагают "эвакуацию": оплата заранее на карту.

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