В Мариуполе оккупанты пытаются запустить образовательный процесс и вводят российские стандарты и программы обучения

В Мариуполе оккупанты пытаются запустить образовательный процесс и вводят российские стандарты и программы обучения

В Мариуполе русские оккупанты устроили собрание учителей. Их они принуждают к сотрудничеству в процессе образования.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как стало известно, в течение мая оккупанты запустили в городе четыре школы – по одной в каждом районе. Если учителя отказываются сотрудничать с военными преступниками – им угрожают "негативными" последствиями: от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи.

"С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и российские программы. В рамках "адаптации" малых мариупольцев к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история россии, математика. Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также как процесс уничтожения украинского языка", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что впоследствии оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику.

Напомним, что независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем будет жить Путин.

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