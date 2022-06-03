В Мариуполе оккупанты расстреляли гражданских из танка ради видео

Тела погибших вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

В Мариуполе российские оккупанты из танка в упор расстреляли гражданские дома ради видео. Вчера, 2 июня, под завалами достали шесть тел погибших.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он напомнил, что снятое видео распространяли российские пропагандисты Russia Today.

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"Сейчас оккупанты приступили к уничтожению доказательств собственных преступлений в этом районе. Вчера из-под завалов дома на фото, один из тех, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли шесть тел погибших гражданских. Пять трупов мужчин и один — женский", – написал Андрющенко.

По его словам, тела сразу вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

"Это — первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", — добавил Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе местные жители выстроились в большую очередь за питьевой водой. Эта вода непригодна для употребления без кипячения. Однако оно невозможно в условиях приготовления пищи исключительно на костре.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

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