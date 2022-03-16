В Мариуполе оккупанты разбомбили спорткомлекс, где находились мамы с детьми (видео)

В Мариуполе оккупанты разбомбили спорткомлекс, где находились мамы с детьми (видео)

Сейчас невозможно установить количество жертв в результате этого обстрела.

В среду, 16 марта, российские оккупанты нанесли авиаудары по Драмтеатру и бассейну "Нептун" в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским! Эти подонки стремятся физически уничтожить Мариуполь и мариупольцев, давно уже ставших символом нашего сопротивления. Сегодня они нанесли авиаудар по Драмтеатру и бассейну "Нептун", - написал Кириленко.

По его свидетельству, в Нептуне во время бомбардировки со стороны армии РФ находились исключительно гражданские, среди которых беременные женщины и женщины с детьми.

"Теперь там, под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм! Сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов. Каждая слезинка, каждая капля украинской крови еще отзовется россиянам на трибунале! Никогда не забудем и не простим!" – добавил Кириленко.

На опубликованном им видео разбомбленный спорткомплекс.

Читайте также:

"Сотни невинных мирных жителей": Кулеба рассказал об атакованном Россией Драматическом театре в Мариуполе

Враг снова обстреливал Киев: снаряды попали в несколько частных домов на Подоле (фото)

"Мы своих не покидаем": Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя