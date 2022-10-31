В Мариуполе оккупанты раздали людям обогреватели, несмотря на то, что в городе нет электроэнергии — Андрющенко

Оккупанты раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики, которые и создали энергетическую катастрофу в городе, решили "помочь" людям и раздали им обогреватели, однако в городе нет света.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе на Восточном раздали несколько сотень электрических обогревателей. Через большую очередь люди получили принадлежности, которые не имеют для большинства никакой пользы. Просто нет электричества. До сих пор", — рассказал он.

Он также отметил, что сотни людей в Кальмиусском районе Донецкой области несколько часов под дождем ждали издания хлеба, однако оккупанты просто не предупредили их об отмене "подачки".

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Россияне вынудили всех бюджетников сдать украинские паспорта под угрозой ареста. Речь идет об педагогах, медиках и работниках администраций.

Оккупанты продолжают сносить разрушенные дома в Мариуполе, которые сами же уничтожали.

Захватчики 19 октября демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города.

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