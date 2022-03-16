В Мариуполе оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором прятались люди

Сколько под завалами людей – неизвестно.
Российские оккупанты снова атаковали Мариуполь – сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр.
Об этом сообщил Сергей Тарута на своей странице в Facebook.
“Там скрывались от обстрелов тысячи горожан, преимущественно мамы с детьми, сколько под завалами погибших - неизвестно. Из-за постоянных обстрелов разобрать завалы невозможно”, — написал он.
Ранее стало известно, что российские военные начали обстреливать Мариуполь из Азовского моря, ситуация в городе сложная.
Напомним, в Мариуполе, который заблокировали российские оккупанты, уже погибли более 2,3 тысяч человек.
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