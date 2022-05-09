В Мариуполе оккупанты штурмуют "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста

В Мариуполе российские оккупанты продолжили штурмовать территорию "Азовстали".
Военные преступники РФ сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты пытаются максимально отрезать украинских военных от возможности выйти с "Азовстали".
"Пока одни оккупанты шагают с простыней проспектами Мариуполя, другие продолжают штурм "Азовстали". Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безотлагательном долге перед ними”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что на Закарпатье трое мужчин пытались незаконно пересечь границу.
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