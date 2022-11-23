В Мариуполе оккупанты снесли уже более 50 тысяч квартир

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Очередные дома на ул. Бахчиванджи и пр. Строителей превращены в кучу строительного мусора в Мариуполе.

Та же история происходит на бул. Меотиды и ул. Ломизова, которые расположены вплотную к Азовстали. В общей сложности, по состоянию сегодня, оккупанты уже уничтожили путем демонтажа (без боевых действий) более 50 тысяч квартир мариупольцев.

«А что обещают? Согласно заявлениям гауляйтеров Донецкой области об ускорении «восстановления Мариуполя», обещают через два года сдать в эксплуатацию 11 802 квартиры. То есть всего 23 процента или 1/5 от уничтоженного жилищного фонда», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, из-за жизни среди руин, в Мариуполе нуждаются в немедленном переселении не менее 40 тысяч человек, которые уже системно, в результате демонтажа, просто оказываются на улице.

При условии выполнения обещаний (которого не будет – ред.), за два года оккупанты планируют обеспечить жильем 35,4 тыс. человек. Эта цифра существенно меньше той потребности, которая существует. Кроме того, в городе находятся уже 28 тыс. гражданских кафиров, как никуда не собираются и должны где-то жить даже без семейного заселения. В целом к концу 2023 г. их количество должно увеличиться до 50-60 тысяч (без членов семей), а в целом – до 100-120 тыс. вместе с семьями.

«Вывод о том, для кого строят жилье, лежит на поверхности. Действительно ли при строительстве идет речь об интересах мариупольцев? Настолько очевидны вещи, что даже не стоит толковать», — резюмировал чиновник.

Напомним, кафиры в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над азовцами.

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