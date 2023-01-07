В Мариуполе оккупанты снесли жилой квартал в Приморском районе (видео)

Временно оккупированный Мариуполь почти на 90% разрушен в результате обстрелов россиян, в городе все еще остаются более 100 тыс. жителей.

В Мариуполе Донецкой области россияне снесли разрушенный ими же жилой квартал, чтобы вероятно построить здесь "элитный район" для своих.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Четвертого января писал о квартале по пр. Нахимова в Приморском районе, которые за взятку гауляйтеру Иващенко россияне планируют снести. Не прошло трех суток, а квартала уже почти нет. Такой подарок на Рождество от оккупантов. Себе и семьям коллаборантов", — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и увезли работников из России.

Недавно оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь.

В Мариуполе россияне снесли строения в Левобережном районе. Среди них – два садика, школа и детский реабилитационный центр. Теперь здесь будут строить жилье для военных.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес убежден, что Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года.

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