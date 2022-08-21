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В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ (видео)

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В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ (видео)

Фото: Getty Images

Оккупанты начали сносить разбомбленные дома мариупольцев без гарантии переселения, или строительства нового жилья.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие квартиры заселяют российских строителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов – украинцам лживую надежду, своим – имущество украинцев. Ничего нового. Просто фашистская Россия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе покушались на оккупационного "мэра" Иващенко.

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