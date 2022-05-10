В Мариуполе оккупанты снова бомбят завод "Азовсталь" (видео)

В Мариуполе оккупанты снова бомбят завод "Азовсталь" (видео)

В Мариуполе на заводе "Азовсталь", где находятся более 100 мирных жителей города, слышны взрывы.

Российские оккупанты проводят авиабомбардировки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Прямо сейчас (днем 10 мая, – ред.). Авиабомбардировка. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге перед защитниками Мариуполя”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что на "Азовстале" находятся более тысячи военных, из них много раненых.

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