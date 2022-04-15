В Мариуполе оккупанты собирают тела погибших жителей и сжигают их в передвижных крематориях — глава Донецкой ОВА

Третий день из города не выпускают гражданских даже на частных автомобилях.

В Мариуполе оккупанты постоянно убирают тела погибших горожан с улиц, дворов, братских могил.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Третий день подряд из города не выпускают (гражданских людей – ред.) даже на частных автомобилях. Они (оккупанты – ред.) постоянно работают в городе над тем, что убирают тела погибших мариупольцев. Очень четко понимая, что им отвечать за эти преступления ", – сказал Кириленко.

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Он объяснил, каким образом оккупанты обращаются с погибшими мариупольцами.

"Какие действия они (оккупанты - ред.) совершают: по моей информации, они собирают по улицам, они даже практически их все уже собрали, все находившиеся на улицах тела. Кроме того, оккупанты даже забирают тела и с мест массового захоронения, во дворах, в братских могилах, понимая, что там следы их преступлений... И это еще раз подтверждает их намерения и то, что они фактически нелюди... И работают крематории, где тела людей могут сжечь прямо на территории города или вывозят на неподконтрольные украинским властям территории", — сказал председатель Донецкой областной военной администрации.

Напомним, в Мариуполе оккупанты государства-террориста России начали эксгумацию тел, похороненных во дворах жилых домов.

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