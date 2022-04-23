В Мариуполе оккупанты убили двух девочек, которые играли в местном театре

В Мариуполе оккупанты убили двух девочек, которые играли в местном театре

Двое маленьких актрис Елизавета и Соня погибли в результате обстрелов российскими оккупантами города Мариуполь.

Девочки играли в местном театре "Концепция". Эту трагическую новость сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что девочки исполняли роль Люсси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии".

Андрющенко отметил, что эта новость содержит печальный символизм, учитывая, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Великобритании.

"Мы очень сочувствуем родственникам и близким, но никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", — добавил советник мэра Мариуполя.

Ранее стало известно о том, что в Мариуполе российские оккупанты "зачищают" завалы разбомбленного Драматического театра, найденные тела погибших мирных жителей упаковывают в пластиковые мешки и вывозят в с. Мангуш, где сваливают в траншею.

Читайте также: