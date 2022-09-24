В Мариуполе оккупанты угрожают местным увольнением и отсутствием зарплаты из-за игнорирования "референдума"

После очень низкой "явки" на российских псевдореферендумах, оккупанты начали угрожать мариупольцам, чтобы те шли на так называемое "голосование".
Оккупанты решили угрожать местным в Мариуполе увольнением и отсутствием зарплат из-за игнорирования "референдума".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Референдум". Вчера вечером оккупационная администрация получила "на орехи" за сверхнизкую "явку". Поэтому утро началось с принудительного голосования. Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием – голосуешь или теряешь работу и зарплату", – написал он.
Также россияне установили несколько палаток в местах скопления людей, но и здесь желающих оказалось мало. На очередном пропагандистском ролике видна "бешеная очередь" у 10 человек и пустые урны для бюллетеней. Многие люди вообще выехали из города на побережье.
Напомним, в Луганской области во время так называемого "референдума" людям выдают паспорта Российской Федерации, а мужчинам раздают повестки.
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