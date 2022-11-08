В Мариуполе оккупанты уничтожили известный мурал "Милана" (видео)

Девочка Милана осталась сиротой и потеряла ногу после обстрелов Мариуполя россиянами семь лет назад.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики уничтожили мурал "Милана", который нарисовали в честь девочки, потерявшей маму в результате обстрела города боевиками 2015 года.

Тогда в результате ранений девочка пережила несколько операций и снова училась ходить.

Видео дома, на котором раньше был мурал, опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

В горсовете заявили, что мурал "был символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление".

"Таким образом россияне пытаются уничтожить из памяти мариупольцев трагедию на Восточном в 2015 году. Когда пророссийские боевики обстреляли мирный квартал. В это время 6-летняя девочка Милана осталась без матери. А сама она пережила несколько операций и снова училась ходить. Но как бы не хотели оккупанты уничтожить эту нашу общую боль, у них ничего не получится. Можно уничтожить мурал, но не память о тех страшных днях", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Российские захватчики "назначили" нового гауляйтера в оккупированном Мариуполе – им стал Бердников Дмитрий, до этого являвшийся мэром Иркутска и Якутска.

Анализ последних снимков показал, что вблизи захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.

Вокруг Мариуполя русские захватчики начали строить линию обороны.

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты массово вербуют работников заводов для командировок в Херсонскую область якобы для строительства "укреплений".

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