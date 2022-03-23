В Мариуполе оккупанты уничтожили музей имени Архипа Куинджи

Там хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров.

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили в результате авиаудара Художественный музей имени Архипа Куинджи.

Там хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров. Об этом пишет пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на главу Национального союза художников Украины Константина Чернявского.

На момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, но были копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова. Также в музее хранились оригиналы работ Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба пока неизвестна.

Музей имени Архипа Куинджи / mariupolrada.gov.ua

"Фонд музея насчитывал около 2 тысяч экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры. Оккупанты сознательно убивают мирное население Мариуполя, продолжают уничтожать критическую инфраструктуру, нашу культуру и все украинское", – говорится в сообщении.

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