В Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении самопровозглашенной "ДНР"

В Мариуполе российские оккупанты выдают новорожденным детям свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".
В частности, 23 апреля такой "документ" был дан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Она отметила, что фактически ребенка лишили любого гражданства.
"Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи", – отметила она.
Денисова также призвала людей, которые находятся в Мариуполе, не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и гражданства.
Кроме того, Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учесть эти факты нарушений Россией прав ребенка в Украине.
Напомним, в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях. В частности, враги дают камень и заставляют им сдирать татуировки.
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