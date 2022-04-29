В Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении самопровозглашенной "ДНР"

В Мариуполе российские оккупанты выдают новорожденным детям свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".

В частности, 23 апреля такой "документ" был дан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что фактически ребенка лишили любого гражданства.

"Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи", – отметила она.

Денисова также призвала людей, которые находятся в Мариуполе, не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и гражданства.

Кроме того, Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учесть эти факты нарушений Россией прав ребенка в Украине.

Напомним, в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях. В частности, враги дают камень и заставляют им сдирать татуировки.

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