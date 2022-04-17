В Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу

В Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу

Сотни мариупольцев вынуждены стоять в очередях за пропуском.

В Мариуполе россияне выдают людям пропуск для перемещения по городу. Есть информация, что это подготовка к паспортизации.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают выдачу пропусков на перемещение внутри города. Фактически такой пропуск выдается в одном месте — улица 130-й Таганрогской Дивизии, 114 в помещении Левобережной налоговой", — сообщил он.

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Сотни мариупольцев вынуждены стоять в очередях за пропуском, без которого со следующей недели запретят не только перемещаться по городу, но и находиться на улице.

"Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но как подготовка к паспортизации оставшихся. Уточняем", — добавил Петр Андрющенко.

Напомним, российские военные стремятся захватить Мариуполь, который больше месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться.

По информации ООН, более 100 000 мирных жителей города страдают от нехватки воды и еды.