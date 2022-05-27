В Мариуполе оккупанты за сутки вывезли в фильтрационный лагерь практически три сотни людей — советник городского головы

Российские оккупанты за минувшие сутки, 26 мая, вывезли в фильтрационный лагерь практически три сотни мариупольцев.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.
“За минувшие сутки оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь в село Безымянное 280 мариупольцев, в том числе 36 детей. Всего за последнюю неделю было депортировано 2856 мариупольцев, в том числе 318 детей”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что Зеленский назвал условие для окончания войны в Украине за считанные недели.
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