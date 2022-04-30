В Мариуполе оккупанты заселяют в заброшенные дома неизвестных "жителей"

В Мариуполе в дома владельцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных.

По словам жительницы мариупольского поселка Старый Крым, соответствующие распоряжения издает так называемый поселковый совет, работающий под флагом самопровозглашенной "ДНР".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Телеграмме.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но из-за того, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР (микрорайон – ред.). Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", — говорит женщина.

В Мариупольском городском совете подчеркивают, что этот случай не единственный. Оккупанты в последнее время часто заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами же и оставили без крыши над головой.

Кроме того, когда владельцы домов и квартир приезжают за своими вещами, новые "жители" их не отдают.

"Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие", — отмечают в Мариупольском горсовете.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от бомбардировок оккупантов, но российская сторона отвергает все предложения.

Что такое процедура "extraction" и почему она может спасти людей в Мариуполе

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