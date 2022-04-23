"В Мариуполе окружение, оккупанты стреляют из всего, из чего могут": Зеленский об одном из самых сложных дней на фронте

"В Мариуполе окружение, оккупанты стреляют из всего, из чего могут": Зеленский об одном из самых сложных дней на фронте

Сегодня один из самых сложных дней на фронте. Мариуполь в окружении, а враг стреляет и с моря, и с суши, и из танков, и из артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний день одним из самых трудных дней на фронте. Враг стреляет из всего, из чего может.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Вот сейчас в Мариуполе окружение. Сегодня один из самых сложных дней, подготовка. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, и из всего. Из танков, из артиллерии, из всего, чего могут. У меня последний сигнал, что они готовят удары был час назад, от азовцев, которые там… Как только мы сможем туда дойти – мы дойдем, а пока мы предлагаем, как любые цивилизованные люди – гуманитарное решение этого вопроса", - отметил он.

По словам президента, Украина предлагает обмен обычных людей, обмен раненых.

"Обмен погибших мы не предлагаем, потому что там есть погибшие люди, а их погибшие люди им не нужны, они их оставили. Мы хотим просто вывезти наших погибших людей. И к обмену наших военных, которые защищают Мариуполь, мы также готовы, мы это предложили", – отметил он.

Также Зеленский заявил, что если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах – Украина выйдет из любых переговорных процессов.

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