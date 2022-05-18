В Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России — советник городского головы

В Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России. Конкретно они контролируют гуманитарный процесс: от раздачи гражданам необходимого до проведения фильтрационных процедур.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
“Вчера (18 мая, – ред.) именно после визита чеченской диаспоры в городе провели ротацию “волонтеров”. Интересная деталь, которую трудно назвать совпадением. Продолжаем фиксировать политические процессы в середине. Никакого доверия даже к коллаборантам нет. Это еще раз подтверждает ожидания относительно расходного материала и после попытки интеграции/аннексии направления в россию, они внезапно исчезнут", — рассказал Петр Андрющенко.
Также он добавил, что местные прислали ему видео того, как оккупанты общаются с мариупольцами и в чем на самом деле заключается их волонтерская роль – убирать трупы собак.
Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации бойцов из "Азовстали".
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