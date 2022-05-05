В Мариуполе остается около 2 тыс. российских оккупантов — Пентагон

По данным Министерства обороны США, в Мариуполе остаются около 2 000 российских военных.

Остальные оккупанты, а это 10 российских батальонно-тактических групп (БТГ), пытаются продвигаться на север.

Об этом сообщает СNN.

По словам высокопоставленного чиновника по обороне США, около 2000 российских военнослужащих до сих пор остаются в Мариуполе.

В то же время 10 российских БТГ, ранее штурмовавших город, теперь пытаются двигаться на север, однако остановились вблизи города Великая Новоселка, "либо чтобы создать лучшие оборонные позиции, либо переоборудоваться и изменить позицию".

По словам американского чиновника, в состав остальных сил в Мариуполе и вокруг него могут входить не только российские боевики, но и чеченцы.

В Пентагоне отмечают, что хотя россияне перемещают свои операции на юг, они столкнулись с большой оппозицией в этих районах и "застопорились с точки зрения общей динамики на севере".

Напомним, по состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города.

156 мариупольцев с "Азовстали" прибыли в Запорожье

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