В Мариуполе открыли супермаркет в помещении, где раньше был импровизирован морг – фото

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики открыли магазин в помещении, где в 2022 году складивали тела убитых людей. Там будут продавать продукты питания.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Так, в Левобережном районе города был открыт продуктовый супермаркет. Именно это здание во время оккупации города россияне превратили в импровизированный морг.

Импровизированный морг в Мариуполе.

"Тысячи убитых ими же мариупольцев, чьи тела были не похоронены под развалинами домов, в парках или дворах, захватчики свозили в это место. Морг был ликвидирован только год назад – в августе. А через год в здании обустроили супермаркет и теперь здесь хранят продукты питания. Русский цинизм, просто бизнес и отсутствие и намека на мораль. Полное пренебрежение к тысячам выбитых мариупольцев и семей, потерявших родных", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе зафиксировано использование новой тактики сокрытия местоположений оккупантов (видео).

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