В Мариуполе паника: кадыровцы бегут из города, в магазинах километровые очереди

У российских захватчиков что-то происходит во временно оккупированном Мариуполе.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области панические настроения. Так, в городе закрываются обменники, в магазинах – километровые очереди.

Об этом пишет Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"На банкоматах очереди из вояк. Кадыровцы спешно покидают город", — говорится в сообщении.

А в Telegram-каналах Мангуша (Мариупольского района) рассылают сообщения с советами обменивать рубли на доллары, заправить машины и закупить продукты, воду и лекарства первой необходимости с запасом на неделю.

Напомним, в Мариуполе 23 июня прогремел взрыв в результате которого были ликвидированы четыре офицера российской армии.

Читайте также: