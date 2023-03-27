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В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль "начальника полиции" Москвина (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1649
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль "начальника полиции" Москвина (видео)

Фото: Мариупольский городской совет

Утром 27 марта Мариуполь посетила "бавовна".

Во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль одного из командиров оккупантов — так называемого "начальника полиции" Михаила Москвина.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

По их данным, Москвин был в нескольких метрах от автомобиля, когда он взорвался. Он якобы получил контузию и выжил.

"Бавовна" в Мариуполе и Мелитополе

Во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром в понедельник, 27 марта, раздались взрывы.

Мариупольский городской совет сообщил, что в городе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.

В результате взрывов в Мелитополе разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне. По информации местных жителей, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Также разрушено здание так называемой Госслужбы безопасности оккупационной "власти".

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Дата публикации
Просмотры
1649
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