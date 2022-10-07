В Мариуполе партизаны подожгли места жительства российских офицеров: "Хорошо полыхает" (видео)

В Мариуполе партизаны из группы сопротивления "Ї" сообщили о поджоге места расквартирования российских офицеров. Этот поступок претерпел успех.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети и выложил видео.

На опубликованных кадрах зафиксирован густой дым, поднимающийся с места расположения дома, в котором обитали российские офицеры.

"Группа Мариупольского Сопротивления "Ї" сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века", — говорится в заявлении советника городского головы.

Андрющенко также процитировал сообщение от участников сопротивления Мариуполя об их поступке.

"Мариуполь. Сопротивление. Давно мы не брали в руки спички. Хорошо полыхает... Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощайте, форма, личные вещи, награбленное и спокойствие", – заявили участники сопротивления.

Какая ситуация в Мариуполе

Жизнь в оккупированном Мариуполе только усугубляется. Так, на видео зафиксировали, как местные жители были вынуждены стоять в длинных очередях за гуманитарной помощью, которую иногда завозят российские оккупанты.

Кроме того, россияне в Мариуполе принудили всех бюджетников сдать украинские паспорта под угрозой ареста. Речь идет о педагогах, медиках и работниках администраций.

В то же время российские захватчики продолжают сносить разрушенные дома в Мариуполе, которые сами атаковали.

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