В Мариуполе партизаны сожгли вражеский состав награбленного имущества горожан.

На оккупированных россиянами территориях появляются партизанские движения, в том числе в Мариуполе.

Во временно захваченном Мариуполе партизаны сожгли склад русской армии. Там оккупанты хранили награбленное имущество местных жителей.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, пишет Ukraine Media Center.

"Имеем подтвержденную информацию, что мариупольское сопротивление поджегло склад оккупантов, на котором те собирали награбленные в городе вещи. Преимущественно обворовывая человеческие квартиры. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы ни одно имущество не досталось россиянам", — сказал он.

По словам городского головы, украинская символика появляется в разных городах оккупированной Донбасса. Против оккупантов против находящихся в плену люди отметил Бойченко. ""Лишь 6% горожан поехало в Россию, только 6%", — добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты готовят показательное судилище над украинскими военными в Мариуполе. Мероприятие россияне могут провести в День Независимости Украины, 24 августа. Местом судилища станет Мариупольская филармония.

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