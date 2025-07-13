В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль "кадыровцев" (фото)

Агент украинского движения «АТЕШ» взорвал авто боевиков «Ахмат» / © https://ua.depositphotos.com/

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Во временно оккупированном Мариуполе агент украинского партизанского движения «АТЕШ» провел успешную диверсию, в результате которой был уничтожен автомобиль, принадлежавший боевикам из подразделения «Ахмат».

Об этом сообщили в пресс-службе АТЕШ.

Как сообщается, операция была осуществлена ночью. Агент незаметно покинул место происшествия после подрыва авто, пока, по его словам, «приезжие гастролеры спали в чужом доме».

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«Передаем привет муртадам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина — напоминаем, что снимать тиктоки на украинской земле вам запрещено. Ваше незаконное пребывание здесь будет наказано всеми доступными методами. Мариуполь — это Украина!», — говорится в сообщении.

© Telegram / Движение "АТЕШ"

© Telegram / Движение "АТЕШ"

© Telegram / Движение "АТЕШ"

© Telegram / Движение "АТЕШ"

Движение «АТЕШ» ведет партизанскую деятельность на временно оккупированных территориях, направленную на борьбу с российскими военными формированиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что агенты «АТЕШ» провели диверсию на Луганщине — был уничтожен трансформаторный шкафна железнодорожном участке вблизи Станицы Луганской. По этой ветке оккупационные войска регулярно транспортировали вооружение, технику и личный состав.