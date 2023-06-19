В Мариуполе подростки разнесли оккупанта: "Из-за вас война началась!" (видео)

В Мариуполе подростки поставили на место российского военного.
Во временно оккупированном Мариуполе произошла перепалка между украинскими подростками и российским захватчиком в общественном транспорте. Подростки доступно рассказали оккупанту, кто начал войну и продолжает убивать детей и взрослых.
Видео конфликта опубликовали в соцсетях.
Как понятно из спора, оккупант обозвал их "хохлами", потому что одна из девушек якобы говорила лозунг "Слава Украине!".
Во время конфликта оккупант держал в руках перечный баллончик.
"Мы вас просили сюда приходить? Нет! Мы из-за вас сколько пережили. Из-за вас война началась! Сколько детей погибло", — эмоционально говорит оккупанту девушка.
Напомним, бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов прямо в окопах (видео).
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