В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова

В заблокированном Мариуполе погибла спортсменка Алина Перегудова.

Пегудовой было 14 лет. Девушка подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она входила в состав спортсменов-кандидатов сборной Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупрльского городского совета.

В прошлом году на национальном чемпионате Пегудова добыла в борьбе золотые награды. "Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего", — говорится в сообщении.

Спортсменка из Донбасса погибла от вражеских снарядов. Вместе с Алиной русские солдаты убили ее мать.

Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария. К тяжелым заболеваниям может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.

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