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В Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова в результате обстрелов россиян

В Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова в результате обстрелов россиян

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В Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова в результате обстрелов россиян

Facebook: Национальный союз журналистов Украины

Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.

В результате обстрелов россиянами в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова.

Погибшая заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества в Мариуполе.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

"Не бросила людей до последнего момента. Открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества. Болела за судьбу Мариуполя и будущую журналистику", — говорится в сообщении.

Напомним, из Мариуполя удалось эвакуироваться половине жителей.

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