В Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова в результате обстрелов россиян

Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.
В результате обстрелов россиянами в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова.
Погибшая заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества в Мариуполе.
Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.
"Не бросила людей до последнего момента. Открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества. Болела за судьбу Мариуполя и будущую журналистику", — говорится в сообщении.
Напомним, из Мариуполя удалось эвакуироваться половине жителей.
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