В Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова в результате обстрелов россиян

Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.

В результате обстрелов россиянами в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова.

Погибшая заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества в Мариуполе.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

"Не бросила людей до последнего момента. Открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества. Болела за судьбу Мариуполя и будущую журналистику", — говорится в сообщении.

Напомним, из Мариуполя удалось эвакуироваться половине жителей.

Читайте также: