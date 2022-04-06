В Мариуполе погибли бабушка и дедушка известного украинского гимнаста

В Мариуполе погибли бабушка и дедушка известного украинского гимнаста

О трагедии сообщила супруга спортсмена.

В семье украинского гимнаста Игоря Радивилова произошла трагедия – в блокадном Мариуполе погибли его бабушка и дедушка.

Об этом сообщила супруга спортсмена, гимнастка Ангелина Радивилова.

"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Радивилова на странице в Instagram.

Напомним, что знаменитый украинский легкоатлет-марафонец Анатолий Зерук погиб на войне с российскими захватчиками.

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