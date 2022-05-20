"В Мариуполе полночь": Земфира выпустила эмоциональное видео на песню "Мясо" с кровавыми рисунками Ренаты Литвиновой

Российская певица Земфира выпустила новую композицию под названием "Мясо" и клип на нее, посвященные войне в Украине.

Видео сопровождается эмоциональными и кровавыми рисунками режиссера, актрисы и близкой подруги Земфиры Ренаты Литвиновой. Всю песню артистка исполняет тихо, почти шепотом. В это время клип иллюстрируют картины, хорошо отражающие происходящее сейчас в Украине – женщины и дети под прицелами, раненые солдаты, ракеты и танки, направленные на детей.

В тексте самой песни, в частности, исполнительница рассказывает о Мариуполе и "грузе 200".

"Смотри на меня – сдавайся или оставайся человеком и сдохни. Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки. Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные, большой дальности. В Мариуполе полночь. Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь", — поет в композиции "Мясо" Земфира.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Земфира выразила свою позицию через творчество. Ранее она публиковала сообщения с призывами прекратить войну. Также она выложила видео на песню "Не стреляйте" в версии группы The Uchpochmack, основанной вместе с ее племянниками.

В ролике исполнительница показала жуткие кадры войны в Украине: как российские оккупанты обстреливают жилые дома, разрушают города, убивают людей. Вместе с тем Земфира в клипе осветила, как проходят антивоенные митинги в РФ, как полиция забирает россиян в отделения.

Читайте также: