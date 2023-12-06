В Мариуполе после взрывов случился пожар — фото, видео

В Мариуполе раздались взрывы и произошел пожар.

Во временно оккупированном Мариуполе 6 декабря в Центральном и Кальмиусском районах раздались взрывы. Кроме того, в районе комбината им. Ильича начался пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Громко. Центральный и Кальмиусский район чувствуют приход Святого Николая на День ВСУ. Детали выясняем", — написал он, добавив, что оккупанты уже придумали так называемую "работу ВКС" вместо "работы ПВО".

Пожар в Мариуполе / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Кроме взрывов, недалеко от ММК им. Ильича, начался пожар.

"Казалось, при чем здесь сегодняшние взрывы?" – отметил советник мэра.

Напомним, в Бердянске утром 6 декабря прогремел мощный взрыв.

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