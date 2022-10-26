В Мариуполе представители РПЦ провели обряд "изгнания бесов" (фото)

Сначала российские попы "изгоняли бесов" на заводе "Азовсталь"

В оккупированном Мариуполе представители РПЦ ходили в рясах по улицам уничтоженного россиянами города и проводили обряд "изгнания бесов".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сначала российские попы проводили "обряд экзорцизма" на заводе "Азовсталь", а затем пошли по другим улицам города.

Андрющенко отметил, что на фотографиях, сделанных в городе, хорошо виден масштаб преступлений, совершенных оккупантами.

"Так вот это прощение грехов россиянам или ритуальные танцы экзорцизма – до конца тема не раскрыта" – добавил советник мариупольского мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Мариуполя начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе.

Также сообщалось, что в Мариуполе российские кафиры демонтировали памятник жертвам Голодомора, который был установлен в 2004 году в центре города.

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