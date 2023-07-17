В Мариуполе пробки на полгорода: вместо Крымского моста россияне едут по суше

После выезда из города на трассу Мангуш/Бердянск образовалась тянучка на десятки километров.

Во временно оккупированном Мариуполе после повреждения Крымского моста 17 июля образовались пробки от центра до выезда из города.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Центральный проспект Мира. Пробка. До самого выезда", — написал Андрющенко.

По его словам, после выезда из города на трассу Мангуш/Бердянск образовалась тянучка на десятки километров. Чиновник отмечает, что ситуация с движением на этой автомагистрали ухудшается ежеминутно.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове.

Ранее аналитика Ольга Курносова объяснила, почему российские элиты будут радоваться подрыву моста.

Читайте также: